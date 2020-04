Coronavirus | Grimoldi Lega | ‘scandaloso Gori | infanga Lombardia sulla Rai’

(Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “Venerdì il premier Conte che attacca l’opposizione a reti unificate, stasera in prima serata su Rai2 ecco il duo Fabio Fazio-Giorgiochela Regionesenza contraddittorio sul questioni sanitarie”. Lo afferma Paolo, deputato dellae segretario dellaLombarda Salvini Premier.“Comprendiamo la frustrazione di, che non ha ancora digerito la sonora sconfitta alle Regionali contro Attilio Fontana nel 2018, ma speculare sul virus è vergognoso come erano vergognosi i suoi pranzi nei ristoranti cinesi quando sosteneva che l’unico virus fosse quello del razzismo. Ed è scandaloso – conclude – che il servizio pubblico pagato dai contribuenti diventi strumento di propaganda politica ed elettorale della maggioranza”.L'articolo: ...

palermo24h : Coronavirus: Grimoldi, ‘Boccia insulta Lombardia e distorce realtà’ - TV7Benevento : Coronavirus: Grimoldi, 'Boccia insulta Lombardia e distorce realtà'... - 51rolando : RT @GrimoldiPaolo: #CORONAVIRUS. PROCURE LOMBARDE APRANO FASCICOLO SU MANCATI INTERVENTI DEL #GOVERNO DA FINE GENNAIO NONOSTANTE I SOLLECIT… - Fa60za1 : RT @GrimoldiPaolo: #CORONAVIRUS. PROCURE LOMBARDE APRANO FASCICOLO SU MANCATI INTERVENTI DEL #GOVERNO DA FINE GENNAIO NONOSTANTE I SOLLECIT… - caterinacorda1 : RT @GrimoldiPaolo: #CORONAVIRUS. PROCURE LOMBARDE APRANO FASCICOLO SU MANCATI INTERVENTI DEL #GOVERNO DA FINE GENNAIO NONOSTANTE I SOLLECIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Grimoldi

Metro

Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Comprendiamo la frustrazione di Gori, che non ha ancora digerito la sonora sconfitta alle Regionali ...La scena In Viale Grimaldi: gli agenti avevano fermato un uomo (con moglie e figlia) senza patente, senza assicurazione e per strada senza una giustificazione per le norme anti covid 19 La Polizia ...