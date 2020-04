Coronavirus | gli auguri di Pasqua di Giuseppe Conte | «Rinunce oggi per riconquistare ciò

RobertoBurioni : Il coronavirus ci ha ricordato quanto è brutta l'epidemia di una grave malattia infettiva senza il vaccino. E quest… - virginiaraggi : #coronavirus. A Roma, per le festività di Pasqua, abbiamo potenziato i controlli della Polizia Locale. Da ieri matt… - welikeduel : #GinoStrada: 'Gli ospedali in Lombardia lottizzati che perfino la camorra sarebbe stata in difficoltà a farlo così,… - lunabluet : @francescatotolo Non so da un pò di mesi io lo subisco solo, come gli altri suoi amici ....economicamente non è cam… - Ros36292999 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, stato di calamità per tutti gli Usa: quasi 2mila morti in 24 ore. Ursula von der Leyen: “Anziani in casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli oltre 100 preti morti per dare conforti a malati e ultimi Corriere della Sera Coronavirus a Pasqua, Mattarella scrive a Papa Francesco: «Altissimo appello contro gli egoismi»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un messaggio a Papa Francesco. «Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo - le cui immagini hanno toccato ...

Bozzetto: “L’umorismo può servire a regalare un sorriso e a costringere la gente a riflettere”

Da tempo il mio vero lavoro è disegnare. Tutti i giorni posto su Facebook delle vignette divertenti su una cagnolina di nome “Doggy” e altre che mettono in rilievo l’assurdità del nostro mondo: noi e ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un messaggio a Papa Francesco. «Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo - le cui immagini hanno toccato ...Da tempo il mio vero lavoro è disegnare. Tutti i giorni posto su Facebook delle vignette divertenti su una cagnolina di nome “Doggy” e altre che mettono in rilievo l’assurdità del nostro mondo: noi e ...