Coronavirus, giornalista di Sky positiva dopo tre settimane: "Questa malattia può durare più di 14 giorni" (Di domenica 12 aprile 2020) Francesca Galici La corrispondente dagli Usa per Sky, Giovanna Pancheri, positiva al Coronavirus: la giornalista ha il tampone positivo a 3 settimane dal primo test ma il peggio è passato Sono sempre di più le persone che denunciano la positività al Coronavirus anche dopo le canoniche due settimane che, finora, si pensava potessero essere sufficienti. dopo il caso della iena Alessandro Politi, ecco che anche un altro volto noto ha voluto raccontare la sua esperienza con il Covid-19, rivelando di essere positiva anche dopo 3 settimane dal primo test. Lei è Giovanna Pancheri ed è la corrispondente dagli USA per Sky Italia. "In molti mi avete chiesto che fine avessi fatto in questi giorni: alla fine il Coronavirus ha raggiunto anche me, ora sto molto meglio", ha detto la giornalista, che da qualche giorno non dava più notizie di ... Leggi su ilgiornale "Ho il coronavirus e dopo tre settimane sono ancora positiva". Giovanna Pancheri contagiata - paura per la giornalista di Sky

Coronavirus : Fedeli - ‘giornalista Tg1 ha fatto suo dovere - destra rispetti suo lavoro’

Coronavirus - giornalista olandese : “Inutile salvare anziani - obesi e fumatori” (Di domenica 12 aprile 2020) Francesca Galici La corrispondente dagli Usa per Sky, Giovanna Pancheri,al: laha il tampone positivo a 3dal primo test ma il peggio è passato Sono sempre di più le persone che denunciano la positività alanchele canoniche dueche, finora, si pensava potessero essere sufficienti.il caso della iena Alessandro Politi, ecco che anche un altro volto noto ha voluto raccontare la sua esperienza con il Covid-19, rivelando di essereanchedal primo test. Lei è Giovanna Pancheri ed è la corrispondente dagli USA per Sky Italia. "In molti mi avete chiesto che fine avessi fatto in questi giorni: alla fine ilha raggiunto anche me, ora sto molto meglio", ha detto la, che da qualche giorno non dava più notizie di ...

Adnkronos : La giornalista di Sky: 'Positiva al #coronavirus e non ancora guarita' - PiscopoNicola97 : @irene_soave, giornalista Corriere della Sera. #COVID2019 #coronavirus #Covid19 #Covid_19 #COVID?19 #Milano… - EmyRoyaleagle : RT @AlessandroCere7: Dietro le quinte dell'incontro di #Macron con il professor Raoult a #Marseille va in scena la protesta del personale d… - zazoomblog : Ho il coronavirus e dopo tre settimane sono ancora positiva. Giovanna Pancheri contagiata paura per la giornalista… - CarloMartootchy : RT @Adnkronos: La giornalista di Sky: 'Positiva al #coronavirus e non ancora guarita' -