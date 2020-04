Coronavirus e sonno, importante ridurre stress (Di lunedì 13 aprile 2020) Recuperare e mantenere la regolarità del sonno è l'unica condizione per ridurre lo stress: questo messaggio è da tenere a mente in particolar modo in condizioni eccezionali come quella della permanenza a casa dovuta all'emergenza legata al nuovo Coronavirus. Lasciarsi andare, non mantenendo i ritmi regolari della giornata legati al lavoro, non aiuta certo a riposare bene. In più, ci si sente attanagliati da ansia e angoscia dovuti a un susseguirsi frenetico di notizie, per questo può essere utile una 'decompressione' prima di andare a letto e un supporto può arrivare anche dall'utilizzo, se ce n'è bisogno, di melatonina, di cui esistono formulazioni ben studiate, e prodotti di fitoterapia. A evidenziarlo è il professor Claudio Mencacci, past president della Sip, Società italiana di psichiatria."Uno dei primi segni delle ... Leggi su ilfogliettone Il sonno ai tempi del coronavirus : Le indicazioni di un esperta

Disturbi del sonno | Il Coronavirus non ti fa dormire? Migliora il riposo

Hai sonno irrequieto e incubi a causa del coronavirus? La spiegazione scientifica (Di lunedì 13 aprile 2020) Recuperare e mantenere la regolarità delè l'unica condizione perlo: questo messaggio è da tenere a mente in particolar modo in condizioni eccezionali come quella della permanenza a casa dovuta all'emergenza legata al nuovo. Lasciarsi andare, non mantenendo i ritmi regolari della giornata legati al lavoro, non aiuta certo a riposare bene. In più, ci si sente attanagliati da ansia e angoscia dovuti a un susseguirsi frenetico di notizie, per questo può essere utile una 'decompressione' prima di andare a letto e un supporto può arrivare anche dall'utilizzo, se ce n'è bisogno, di melatonina, di cui esistono formulazioni ben studiate, e prodotti di fitoterapia. A evidenziarlo è il professor Claudio Mencacci, past president della Sip, Società italiana di psichiatria."Uno dei primi segni delle ...

matita20145 : RT @luigidegennar: Il benessere del sonno al tempo del coronavirus - il punto di ascolto degli esperti dell'Aims - f2bd4ade62064dd : RT @MaurizioBlondet: ALLARME DEI MEDICI RUSSI: «Misteriose Morti nel Sonno in Italia. Nuovo tipo di CoronaVirus?» - Brownfox_51 : - luigidegennar : Il benessere del sonno al tempo del coronavirus - il punto di ascolto degli esperti dell'Aims - luigidegennar : RT @SapienzaRoma: «Alcuni stanno usando lo spazio vuoto di questi giorni per dormire in orari inusuali, altri stanno sperimentando disturbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sonno Il benessere del sonno al tempo del coronavirus - il punto di ascolto degli esperti dell'Aims Quotidiano Sanità I consigli dell’astronauta di Zocca Cheli: "Il segreto per vivere in quarantena? La disciplina"

In più lassù ho scoperto l’importanza del dormire: per gli astronauti la qualità del sonno è direttamente legata all’umore ... Però la situazione legata all’emergenza Coronavirus è dinamica, il fatto ...

Il coronavirus è anche un'emergenza psichiatrica, di cui nessuno parla

GUARDA ANCHE: "State a casa" l'appello di Walter Ricciardi - Presadiretta Che l’isolamento sia un dramma per una specie sociale come quella umana non dovrebbe sorprenderci. Siamo in acque sconosciute: ...

In più lassù ho scoperto l’importanza del dormire: per gli astronauti la qualità del sonno è direttamente legata all’umore ... Però la situazione legata all’emergenza Coronavirus è dinamica, il fatto ...GUARDA ANCHE: "State a casa" l'appello di Walter Ricciardi - Presadiretta Che l’isolamento sia un dramma per una specie sociale come quella umana non dovrebbe sorprenderci. Siamo in acque sconosciute: ...