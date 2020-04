Coronavirus e scuola, il ministro Azzolina: “Eravamo arretrati nella cultura digitale, la didattica a distanza non può più essere opzionale” (Di domenica 12 aprile 2020) La scuola italiana è stata stravolta dall’epidemia di Coronavirus. “Eravamo arretrati, nella cultura digitale. Su questo occorrerà riflettere. Si parla da anni di piani per la digitalizzazione. Dovremo capire cosa è accaduto davvero e accelerare. Intanto, in queste settimane, abbiamo fatto passi importanti. Trasformare questa crisi in opportunità è la sfida che ci si para davanti. Dobbiamo e vogliamo vincerla”, assicura il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervistata da The Post Internazionale sull’emergenza sanitaria e la didattica a distanza. “Sarebbe inutile negare la condizione in cui si trovava la scuola quando l’epidemia ci ha investito – ammette Azzolina – Ancora troppe disparità fra un istituto e l’altro. Ma la scuola ha saputo reagire, questo va detto. Dobbiamo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - scuola - esami a metà Lettera aperta agli studenti italiani

Coronavirus - nel decreto scuola salta (di nuovo) l’aggiornamento delle graduatorie. Docenti precari costretti ad un’attesa infinita

