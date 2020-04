Coronavirus e Animali: Jane Goodall ci spiega la pandemia in chiave animalista (Di lunedì 13 aprile 2020) Chi di voi ricorda “Gorilla nella nebbia”, il commovente film del 1988, che raccontava i 18 anni trascorsi in Africa dalla zoologa statunitense Diane Fossey, tutti dedicati allo studio del gorilla di montagna? Ebbene, come la Fossey, anche Jane Goodall è una grande Animalista. Ha 86 anni, è britannica, etologa e antropologa e ha dedicata la sua carriera scientifica allo studio dei primati. La sua ricerca da pioniera in Africa sulla vita sociale e familiare degli scimpanzé è conosciuta in tutto il mondo. Nel corso della teleconferenza, che precede l’uscita del nuovo documentario della National Geographic “Jane Goodall: The Hope”, la Goodall ha provato a spiegare, dal suo punto di vista, i motivi che hanno reso pandemico il Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni riportate oggi dal quotidiano “La Stampa”: ... Leggi su meteoweb.eu Michela Vittoria Brambilla/ "Gli animali non contraggono Coronavirus" (Domenica In)

Coronavirus - la quarantena svuota le città e gli animali se ne impossessano : scimmie si tuffano in piscina

Coronavirus, uno sguardo sui Paesi asiatici

Scandali come quello del latte infetto ha tuttora ripercussioni sul mercato, nonostante sia avvenuto 12 anni fa. La questione è inoltre è legata alla tratta di animali. Il Covid-19 è di origine ...

Coronavirus, la virologa Capua: 'Dovremo adattarci al virus. Stime contagi sono sbagliate'

Chiaro che il virus continuerà a circolare in maniera visibile fino a quando non si stabilirà l’immunità di gregge, naturale o da vaccinazione. La virologa Ilaria Capua ha provato a fare il punto dell ...

