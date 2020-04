Coronavirus, De Micheli: prorogate fino al 3/5 misure riduzione mobilità (Di domenica 12 aprile 2020) La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col ministero della Salute, un decreto che prolunga fino al 3 maggio l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano. Non si muovono le persone, non si riaprono le attività, e restano fermi … L'articolo Coronavirus, De Micheli: prorogate fino al 3/5 misure riduzione mobilità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - verso proroga delle misure restrittive. 109 i medici morti. De Micheli : “Riaperture limitate” – DIRETTA

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. De Micheli : "Riaprire rispettando sicurezza"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Micheli Coronavirus, De Micheli: "Dal 3 maggio rivedere orari di lavoro e uso mezzi pubblici" Giornale di Sicilia Nuovo decreto e prime aperture già in aprile: Conte e la task force di Colao al lavoro sulla fase 2

Un nuovo decreto, dopo il 20 aprile, con risorse “molto più consistenti” dei 25 miliardi già stanziati per rimediare ai danni del Coronavirus. E nuove regole per allentare il lockdown e consentire ad ...

La Alan Kurdi verso la "quarantena" (davanti all'Italia)

La gestione della vicenda relativa alla nave Alan Kurdi, è stata affidata al dipartimento immigrazione. A rivelarlo è stato, tramite un comunicato, il ministero dei trasporti e dunque il dicastero gui ...

