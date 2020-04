Coronavirus, De Micheli: prorogate al 3 maggio misure riduzione mobilità (Di domenica 12 aprile 2020) La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col ministero della Salute, un decreto che prolunga fino al 3 maggio l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano. Non si muovono le persone, non si riaprono le attività, e restano fermi … L'articolo Coronavirus, De Micheli: prorogate al 3 maggio misure riduzione mobilità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - De Micheli : prorogate fino al 3/5 misure riduzione mobilità

Coronavirus - verso proroga delle misure restrittive. 109 i medici morti. De Micheli : “Riaperture limitate” – DIRETTA

aldoceccarelli : #Coronavirus a #Brescia, chi è #Micheli, il #medico #ribelle: «Così si salvano i pazienti»

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col ministero della Salute ... riguarda il trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori, ...

Pasqua in lockdown, Usa primi per decessi. Johnson dimesso: "Ai medici devo la vita"

In Italia sono stati superati i 100mila casi di coronavirus. In un giorno altri 1.996 casi 619 decessi ... Ore 12.25 - Mit firma proroga a restrizioni mobilità La ministra delle Infrastrutture e dei ...

