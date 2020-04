Coronavirus, dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata: foto simbolo dell’emergenza (Di domenica 12 aprile 2020) Papa Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - nel Regno Unito dilaga l’anti-scienza : complottisti bruciano antenna 5G di ospedale Covid-19

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta (Di domenica 12 aprile 2020)Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia

BarillariM5S : Quelli che vorrebbero 'salvarci' dal coronavirus...sono gli stessi che in tutti questi anni hanno tagliato posti le… - zaiapresidente : ?????? Il piccolo Leonardo, 4 anni, spiega quali sono le prescrizioni importanti per difendersi dal #coronavirus. A mo… - sbonaccini : #CORONAVIRUS, FILO DIRETTO CON LA GIUNTA: gli assessori rispondono alle DOMANDE dei cittadini. Dal 15 al 23 aprile… - gps72 : RT @beriapaolo: 6/ Altri dati interessantissimi dal @ComuneMI via @Corriere: -69% ingressi in AreaC, -66& ingressi in città (AreaB), solo i… - elenavilla3 : RT @valigiablu: Una selezione di articoli e approfondimenti dal nostro feed live: 1) I 6 criteri dell’OMS per allentare le restrizioni 2)… -