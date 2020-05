Coronavirus, dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata: foto simbolo dell’emergenza (Di domenica 12 aprile 2020) Papa Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia Leggi su tg24.sky H&M colpita dal Coronavirus : costretta a chiudere 7 negozi storici

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - l'annuncio di Madonna : "Sono stata contagiata dal Covid-19" (Di domenica 12 aprile 2020)

Coronavirus fase 2, Caserta al collasso: i ristoratori consegnano le chiavi al sindaco. "Riaprire così è il suicidio"

La rabbia dei commercianti e ristoratori di Caserta si è manifestata oggi quando, simbolicamente, hanno consegnano le chiavi delle loro attività al sindaco di Caserta. Ed erano circa una quarantina st ...

Al mare dal 29 maggio ma con tanti divieti e obblighi: la Regione regolamenta l'accesso agli stabilimenti

6' di lettura Fano 01/05/2020 - Sarà un'estate di privazioni e di molte attenzioni perchè, avvertono i virologi, il Coronavirus non sparirà. Il caldo protrebbe attenuarne la diffusione ma solo il vacc ...

