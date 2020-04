Coronavirus, dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata: foto simbolo dell’emergenza (Di domenica 12 aprile 2020) Papa Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia Leggi su tg24.sky Coronavirus - firmato il decreto sul monitoraggio : dal 18 alcune Regioni potranno accelerare riapertura

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “Dal 4 maggio eliminiamo le nostre restrizioni” (Di domenica 12 aprile 2020)Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia

lucianonobili : Pretendiamo chiarezza dal governo sul destino di @Alitalia. Le nostre domande sono rimaste di nuovo senza risposta.… - LegaSalvini : IN DIRETTA dal Senato intervento di Alberto Bagnai sulla crisi economica generata dalla pandemia da #coronavirus - rtl1025 : ?? Continua il calvario di Paulo #Dybala non ancora guarito dal #Coronavirus a 39 giorni dall'annuncio della positiv… - MaxFerrari : #Trump ha le prove. Il #Coronavirus arriva dal famigerato laboratorio #comunista di #Wuhan.' #OMS dovrebbe vergogna… - Agenzia_Ansa : #Mattarella in occasione del Primo Maggio: 'È l'ora della prudenza, chiarezza dal governo' #ANSA #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Fase 2 del coronavirus, riaperture Regioni: la circolare per accelerarle dal 18 maggio Corriere della Sera Coronavirus: calo record di malati , oltre 3 mila. In netta diminuzione anche i nuovi casi. 285 le vittime.

Quasi 5 mila i guariti dal coronavirus, nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero record, mai registrato prima da quando si è diffuso il covid-19. In netto calo gli attualmente positivi, oltre 3 mil ...

Le misure restrittive COVID-19 quali illeciti amministrativi

L’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 prevede che il mancato rispetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVD-19, come previste dall’art. 1 ed attuate dai DPCM, costituisca un illecito ...

Quasi 5 mila i guariti dal coronavirus, nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero record, mai registrato prima da quando si è diffuso il covid-19. In netto calo gli attualmente positivi, oltre 3 mil ...L’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 prevede che il mancato rispetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVD-19, come previste dall’art. 1 ed attuate dai DPCM, costituisca un illecito ...