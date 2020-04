Coronavirus | dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata | foto simbolo dell’emergenza

(Di domenica 12 aprile 2020)Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia

sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - TgLa7 : #Fase 2: dal 18 maggio riaprono commercio al dettaglio, musei, mostre e allenamenti sportivi a squadre. Bar e parru… - gaetano_fortini : RT @fdragoni: Comunque #Giuseppi è coerente a modo suo Un Paese intero passa dalla libertà agli arresti domiciliari. Ed i superboss passano… - silvia92745700 : RT @fipeconf: #coronavirus #FaceDue #Fipe: “Aperture #Bar e #ristoranti dal 1 giugno: si rischia il fallimento della #ristorazione italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal

Corriere della Sera

SAN SEVERINO - Il suggestivo borgo medievale protagonista della serie di racconti “A passeggio per la città” a cura del Comune ...ANALISI DI SIGMA CONSULTING su come i marchigiani vivono l'emergenza. Il 90% teme per l'economia, in casa si guardano serie tv e si parla con partner e figli, positivi i giudizi sulla sanità e sul gov ...