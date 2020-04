Coronavirus | dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata | foto simbolo dell’emergenza

(Di domenica 12 aprile 2020)Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia

repubblica : A 100 anni guarisce dal coronavirus: è festa al Policlinico - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - EmeiMarkus : RT @LauraGio_75: Il PD... solito covo di traditori del popolo italiano... Fuori dall'euro! Coronavirus, Sassoli: “Italia abbandoni l’idea c… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lanciano, la testimonianza: 'Mio marito stroncato dal coronavirus a 54 anni, la procedura dei tamponi è assurda' #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal

la Repubblica

La soglia non è stata decisa, ma viene valutata da Palazzo Chigi e dal ministero della Salute con gli esperti del comitato tecnico scientifico per l’emergenza. Quello che è certo è che il piano del ...Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria per il coronavirus e il possibile prolungamento di ... i calciatori non vogliono essere fuori dal contesto del Paese”. Da protocollo fissato dalla ...