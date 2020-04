Coronavirus, dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata: foto simbolo dell’emergenza (Di domenica 12 aprile 2020) Papa Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Alcune immagini dal mondo sull’emergenza coronavirus

Coronavirus nel Napoletano - ecco i focolai fuori controllo tra ospizi - ospedali e ipermercati (Di domenica 12 aprile 2020)Francesco in giro nella Capitale completamente deserta, una donna sfinita durante il turno in ospedale, ma anche il Burj Khalifa di Dubai che diventa tricolore e i flashmob sui balconi di tutto il Paese. Ecco alcune delle immagini più significative della pandemia

Agenzia_Ansa : Conte: 'Entro la settimana un piano per le aperture dal 4 maggio. Molti cittadini stanchi, ma riaprire subito è irr… - _arianna : Gli studi citati dal Nobel (??) Montagnier a supporto della sua tesi su virus fabbricato in laboratorio e presenza H… - Corriere : ?? Coronavirus, il premier Conte annuncia che l'Italia riaprirà a partire dal 4 maggio «con un programma nazionale c… - marialetiziama9 : RT @Massimi47715989: Fuori dal coro Finalmente si parla di laboratori dove i cinesi hanno creato il coronavirus è già dipartimento american… - saerkals : RT @BitchMaSuprema: AUGURI A MONICA GELLER! L'UNICA IN GRADO DI SALVARCI DAL CORONAVIRUS ANCHE SOLO USANDO UN ASPIRAPOLVERE! ?? ???????? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, oltre 170 mila vittime nel mondo. Gb, mai cosi tanti decessi dal 2000. La Turchia supera la Cina per contagi la Repubblica Covid-19, Conte: “Fase 2 dal 4 maggio, piano differenziato per regioni”

Il premier Giuseppe Conte ha scritto questa mattina un lungo post su Facebook nella quale ha rivelato l’inizio della fase 2 per la ripresa dal Coronavirus. Ecco quanto scritto: “In queste ore continua ...

Coronavirus, opposizioni contro Conte: polemica in Senato

In questo modo i senatori della Lega hanno apostrofato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha assicurato “il massimo dialogo” all’opposizione nell’emergenza coronavirus. Per riportare la ...

Il premier Giuseppe Conte ha scritto questa mattina un lungo post su Facebook nella quale ha rivelato l’inizio della fase 2 per la ripresa dal Coronavirus. Ecco quanto scritto: “In queste ore continua ...In questo modo i senatori della Lega hanno apostrofato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha assicurato “il massimo dialogo” all’opposizione nell’emergenza coronavirus. Per riportare la ...