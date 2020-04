Coronavirus, da Israele il laser che rileva i sintomi del contagio (Di domenica 12 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Un gruppo di ricercatori della Bar Llan University, in Israele, ha sviluppato un laser in grado di rilevare dalla distanza di 10 metri i sintomi del Covid-19 E se i sintomi del contagio da Covid-19 potessero essere rilevati con un laser? Più che una idea bizzarra, una possibilità concreta che, se fosse messa a protocollo, segnerebbe la svolta nella diagnosi da remoto del Coronavirus. La tecnologia è stata sviluppata in Israele ad opera di alcuni ricercatori della Bar Llan University, polo accademico di Ramat Gan, nel distretto di Tel Aviv. Stando a quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos/Xin, si tratta di un dispositivo che consente di individuare, anche dalla lunga distanza - circa 10 metri - i cambiamenti nella motalità dei tessuti provocati dal Covid-19. Nello specifico, il laser è in grado di identificare i sintomi ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - in Israele sviluppata diagnosi con laser : può ridurre il rischio di infezione del personale medico

