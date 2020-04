Coronavirus: da Bocelli in Duomo abbraccio a grandi capitali in lockdown (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – E’ un abbraccio collettivo a tutte le grandi capitali del mondo in lockdown per il Coronavirus quello che arriva dal Duomo di Milano attraverso il canto di Andrea Bocelli. Il concerto del tenore, ascoltato sul finale da 2,7 milioni di spettatori in diretta su Youtube, si è concluso sulle note di ‘Amazing Grace’, l’unico brano cantato all’esterno, con alle spalle la solitaria e maestosa cattedrale. il messaggio di speranza delle parole della canzone (“Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche sono passato/ La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui/e la Grazia mi condurrà a casa”) è accompagnato dalle immagini delle strade deserte di Parigi, Londra e New York, alcune delle capitali più colpite dal covid19. “Credo nella forza di pregare insieme e credo nella Pasqua ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il concerto di Andrea Bocelli dentro il Duomo di Milano e sul sagrato deserto

Coronavirus - il concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano : rivedi la diretta streaming dell’evento

Coronavirus - il concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano : la diretta streaming (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – E’ uncollettivo a tutte ledel mondo inper ilquello che arriva daldi Milano attraverso il canto di Andrea. Il concerto del tenore, ascoltato sul finale da 2,7 milioni di spettatori in diretta su Youtube, si è concluso sulle note di ‘Amazing Grace’, l’unico brano cantato all’esterno, con alle spalle la solitaria e maestosa cattedrale. il messaggio di speranza delle parole della canzone (“Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche sono passato/ La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui/e la Grazia mi condurrà a casa”) è accompagnato dalle immagini delle strade deserte di Parigi, Londra e New York, alcune dellepiù colpite dal covid19. “Credo nella forza di pregare insieme e credo nella Pasqua ...

rtl1025 : ?? Il concerto in #Duomo a #Milano di Andrea #Bocelli è iniziato poco dopo le 19 e oltre 2,5 milioni di persone lo s… - ilpost : Il video (notevole) del concerto di Andrea Bocelli da piazza Duomo deserta, a Milano - Agenzia_Ansa : Bocelli, il mio canto nel Duomodi Milano per il mondo #coronavirus @AndreaBocelli #ANSA @ComuneMI - Noovyis : (Coronavirus, il concerto di Andrea Bocelli dentro il Duomo di Milano e sul sagrato deserto) Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: da Bocelli in Duomo abbraccio a grandi capitali in lockdown... -