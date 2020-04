Coronavirus | Cottarelli | ‘Patrimoniale? Lascerei perdere le tasse adesso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “in questo momento ogni aumento di, questa è una fase in cui la spesa pubblica deve aumentare e deve essere finanziata in deficit perché è una situazione di emergenza”. E’ il parere di Carlo, economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, intervistato a Che tempo che fa, Rai2, sull’ipotesi di una mini-patrimoniale. “E’ una situazione seria e in recessione bisogna aumentare il deficit. Non starei ad aumentare leanche perché anche dal punto di vista psicologico non sarebbe un bel segnale”. Il Governo ora “dovrebbe spingere sulla domanda e sugli investimenti pubblici, è la strada migliore per la ripresa”. L'articolo, ...