Coronavirus, Conte: “Buona Pasqua a tutti gli italiani, le rinunce di oggi servono per riprenderci quello che conta davvero” (Di domenica 12 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte affida a Facebook il suo messaggio di auguri di buona Pasqua nel periodo dell’emergenza Coronavirus. “Buona Pasqua a tutti gli italiani. A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità. – scrive il Premier – Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar. Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto. oggi non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ricciuto : ”misure di contenimento stanno funzionando. L’errore sarebbe smettere”

Coronavirus news - Conte : “Molte aziende potranno riaprire il 20 aprile” (Di domenica 12 aprile 2020) Il Premier Giuseppeaffida a Facebook il suo messaggio di auguri di buonanel periodo dell’emergenza. “Buonagli. A chisoffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità. – scrive il Premier – Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar. Leche ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto.non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo. ...

