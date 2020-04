Coronavirus | Boris Johnson dimesso pubblica un messaggio | “Devo la mia vita ai medici

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020) Il premier britannico,, ha lasciato l’ospedale dopo una settimana di ricovero per il, di cui quattro giorni in terapia intensiva. “Continuera’ la sua convalescenza a casa e non tornera’ immediatamente al lavoro”, ha fatto sapere Downing Street. “E’ difficile trovare le parole per esprimere il debito che provo nei confronti del Sistema sanitario nazionale (Nhs) per avermi salvato la“, ha dichiaratoin un videoto su Twitter (in fondo all’articolo). Lodando il fatto che il popolo britannico, accettando le misure di confinamento, ha formato “uno scudo umano” intorno all’amato Nhs, il premier britannico ha detto di aver visto in prima persona durante il suo ricovero la pressione in cui si stanno lavorandoed infermieri britannici. “Grazie alla loro ...