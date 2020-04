Coronavirus | Boris Johnson dimesso dall’ospedale Finisce l’incubo per il Premier

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020)è statodall'ospedale St Thomas di Londra dopo un ricovero durato sette giorni causato dall'aggravarsi della sua condizione di salute per via del. A renderlo noto è stata Downing Street con una comunicazione ufficiale. Ilbritannico, che è stato sottoposto anche al trattamento di terapia intensiva, da questo momento in poi osserverà un periodo di recupero nella residenza di campagna a Chequers, nella contea di Buckinghamshire, non tornando quindi al lavoro nell'immediato. Sembra essere passato quindi il peggio per l'inquilino del N.10 che, secondo indiscrezioni raccolte dal Mail On Sunday e riportate sul quotidiano La Repubblica, ha temuto addirittura di non farcela, ringraziando al momento del congedo tutto il personale sanitario dell'ospedale londinese.