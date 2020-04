Coronavirus | boom segnalazioni | «Seconde case prese d' assalto» Il caso

(Di domenica 12 aprile 2020) Esodo verso le secondemalgrado il lockdown per. Sono numerose ledi secondeaperte sia in Versilia che sull'Appennino, tanto che svariati sindaci di...

Corriere : Bunker sotterranei (di lusso) a ruba negli Stati Uniti. La colpa è del coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ancora boom di denunciati: altri 9 mila. Secondo quanto emerge dai dati del Viminale, le persone sanz… - robertobernabo : L’85% dei morti da coronavirus ha più di 70 anni. È la generazione che ha animato il boom anni Cinquanta, il Made i… - massimobrugnone : ???? chi ha approvato davvero il MES? ???? Coronavirus, il dato da guardare davvero; ???? boom di nascite post quarantena… - Luca_Zunino : #COVID19 #coronavirus #lockdown Passione verde, i giardinieri della quarantena: 'Consegne boom'. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom

Il Messaggero

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 16 di oggi (domenica 12 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana ...C’è inoltre un nuovo positivo anche a Vallo della Lucania dove un uomo del posto, sottoposto al tampone, è risultato contagiato dal Covid-19. Intanto, proprio in questi giorni è boom di guariti in ...