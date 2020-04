Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “1984 nuovi casi rilevati” (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 12 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia. Angelo Borrelli (Screenshot Video) Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna … L'articolo Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “1984 nuovi casi rilevati” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - domenica 12 aprile

Bollettino coronavirus Lombardia/ Video conferenza stampa - Gallera : +110 morti

Il bollettino del 12 aprile sul Coronavirus : 156.363 contagiati di cui 34.211 guariti e 19.899 morti

Bollettino Coronavirus oggi Pasqua 12 aprile in Italia Protezione Civile. 102253 contagiati e 19899 morti

Coronavirus Italia, bollettino 12 aprile: 431 deceduti, 1.984 nuovi contagi

Il bollettino ufficiale di domenica 12 aprile 2020 dell’emergenza Coronavirus in Italia diramato dalla Protezione Civile. 1.984 i nuovi contagi, 102.253 il totale, di cui 3.343 pazienti in terapia ...

