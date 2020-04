Coronavirus bollettino 12 aprile 2020: quasi 20mila morti in Italia, 102.253 attualmente positivi (Di domenica 12 aprile 2020) Difficilmente due mesi fa avremmo pensato che alle 18 di Pasqua avremmo atteso, come ormai facciamo tutti i giorni, il bollettino della protezione civile con la speranza di avere buone notizie per vedere la luce alla fine del tunnel. Ma è ancora presto, continuano a dircelo e a ricordarcelo. Per pensare a quella che sarà la nuova normalità, ci vorrà tempo. Sarà una taskforce che sta lavorando per questo a ridisegnare il modo di vivere nella nostra Italia. Presto lo scopriremo. Ma intanto anche oggi 12 aprile 2020, arriva il bollettino dalla protezione civile, bollettino che ci racconta, quelli che sono oggi i dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Con 431 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 19.899 (ieri erano 19.468). Quello di oggi è l’aumento percentuale dei ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus - il bollettino delle 18 : +1.984 i contagiati - in calo il numero di decessi

Coronavirus - bollettino 12 aprile : calano i ricoveri e le terapie intensive - 431 morti e 1677 guariti

Coronavirus, il bollettino di oggi: 431 morti nelle ultime 24 ore. Scendono per il nono giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (foto Ansa) ROMA – Sono complessivamente 102.253 i malati ...

Coronavirus, bollettino su Napoli: 17 nuovi positivi, nessun decesso

Sono 779 i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, sono 17 i nuovi ...

