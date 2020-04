Coronavirus | barbecue sul tetto per evitare i controlli | così si festeggia Pasqua a

(Di domenica 12 aprile 2020)sulper eludere i. La voglia di una grigliata di carne per le festivitàli è più forte dei divieti e così nella città presidiata dalle forze dell’ordine per impedire il consueto esodo verso parchi e località di villeggiatura, alcune famiglie palermitane hanno trovato uno stratagemma allestendoe tavoli sui tetti dei palazzi dove abitano. È accaduto nel quartiere di edilizia popolare dello Sperone, alla periferia nord orientale di Palermo. Le immagini della grigliata sui tetti, accompagnate dalla colonna sonora delle canzoni neomelodiche che si sentono in sottofondo, immortalano decine di persone impegnate ad arrostire la carne o sedute attorno ai tavoli mentre mangiano e bevono. L'articolosulper: così sia Palermo ...

