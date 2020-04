Coronavirus, applausi per il primo paziente guarito al Loreto Mare (Video) (Di domenica 12 aprile 2020) Sono diventate virali le emozionanti immagini del primo paziente guarito all’ospedale Loreto Mare di Napoli, interamente dedicato ai malati di Covid-19. E’ diventato subito virale il Video che, all’ospedale Loreto Mare di Napoli, immortala l’uscita dalla stanza del primo paziente guarito da Coronavirus. I sanitari del nosocomio napoletano, interamente dedicato ai pazienti Covid, hanno tributato un applauso all’uomo, che ha vinto la sua battaglia contro il virus. https://www.2anews.it/wp-content/uploads/2020/04/Videoplayback.mp4 L'articolo Coronavirus, applausi per il primo paziente guarito al Loreto Mare (Video) proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews Coronavirus : Padova-Napoli - applausi e bandiere per i tir che trasportano il nuovo covid center

