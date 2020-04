Coronavirus: agli ospedali lombardi 600 colombe d'autore dalla Campania (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - E' Pasqua anche in corsia e il tributo agli ospedali della lombardia più colpiti dall'emergenza covid19 non arriva solo dalle pasticcerie locali. Da Salerno sono partite 600 colombe d'autore del maestro pasticcere campano Sal De Riso. L'appello a distribuirne 200 a Milano è stato raccolto da SlowSud, il ristorante che dall'inizio della pandemia si è fatto coordinatore e promotore, con altri, della distribuzione di migliaia di pasti gratuiti a medici e sanitari. A fare da tramite per la consegna delle colombe è stata la Fondazione Candido Cannavò della Gazzetta dello Sport, che si è occupata di finanziare il trasporto e fare da collegamento per l'operazione. Alla logistica hanno contribuito le associazioni di volontariato Sos Lambrate-Anpas, City Angels, Sos Milano, Ronda della Carità, che assieme ai ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte scrive agli italiani : “Insieme ce la faremo - Buona Pasqua a tutti”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agli Coronavirus, «i 600 euro agli autonomi nella prossima settimana Corriere della Calabria Coronavirus, via ai controlli di Pasqua: in campo anche un drone per controllare le campagne

Controlli di Pasqua e Pasquetta per evitare 'scampagnate', a Sciacca un drone volerà su campagne e localit ...

Pasqua 2020 coronavirus cosa fare: controlli polizia anche con i droni

A un mese ormai dalla “chiusura” dell’Italia grazie al varo delle misure di contenimento del coronavirus la voglia di uscire almeno per Pasqua e Pasquetta è forte. Rischia chi va nella seconda casa. C ...

