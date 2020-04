Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky Coronavirus - Milano : 21 mila controlli - 596 multe

Coronavirus : Prefettura Milano - 21.296 controlli - 596 sanzioni e 16 denunce

Milano - al San Raffaele tamponi a pagamento : 120 euro per sapere se si è positivi al Coronavirus (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

fanpage : Doveva essere il fiore all'occhiello della #Lombardia nella lotta al #coronavirus, ma ad oggi è praticamente semi v… - repubblica : Coronavirus, a Milano tamponi a pagamento al San Raffaele: costano 120 euro l'uno - MarcoBarzaghi : Mai vista tanta gente così in giro a Milano neanche in un venerdì normale..e nessuno a controllare...restate a casa! #coronavirus #Covid_19 - aderenzis1 : Coronavirus, a Milano tamponi a pagamento al San Raffaele: costano 120 euro l'uno - caroliarita : RT @vitcastagna: Migliaia di operatori sanitari e cittadini (ammalati/convalescenti) senza tampone per carenza reagenti, dice la Regione e… -