Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky Coronavirus : quasi 20mila controlli ieri a Milano - 464 multati

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Borse di Milano apre in forte rialzo - scuole verso la chiusura definitiva

Coronavirus - a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

stanzaselvaggia : Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a… - Corriere : A Milano i morti sono duemila: «Qui la curva non è ancora scesa» - franzrusso : #Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus. Un bell'articolo da leggere di… - aderenzis1 : Coronavirus, inquinamento calato del 45% a Madrid, Roma e Milano. Del 54% a Parigi - MilanoSpia : Coronavirus Milano, Sala: «Dal governo l’ipotesi di finanziare bici elettriche per la riapertura»… -