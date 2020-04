Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Milano - Brescia e Bergamo le tre province italiane più colpite

Coronavirus in Lombardia - per Milano non c'è tregua

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Milano - Brescia e Bergamo le tre province più colpite (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

stanzaselvaggia : Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - Corriere : A Milano i morti sono duemila: «Qui la curva non è ancora scesa» - ale74ru : RT @Cartabellotta: Dovremo rinunciare agli slogan fighetti, all’utilizzo compulsivo di quel verbo insopportabile, “ripartire”, perché non p… - pixie44042532 : RT @Cartabellotta: Dovremo rinunciare agli slogan fighetti, all’utilizzo compulsivo di quel verbo insopportabile, “ripartire”, perché non p… -