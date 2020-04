Coronavirus | a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi FOTO

stanzaselvaggia : Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: 'PRESTO CARENZA DI MASCHERINE E TUTE, QUANDO LE MANDA IL GOVERNO?' - oriama1969 : RT @CesareSacchetti: Giulio Tarro:'il rischio del COVID-19 è sostanzialmente uguale a quello delle epidemie influenzali che si hanno ogni a… - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Lombardia, Fontana: «Spero dal 4 ripresa graduale». Ipotesi lavoro organizzato su 7 giorni, non su 5 -

