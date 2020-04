Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky Coronavirus : partita a Milano distribuzione mascherine a case popolari

Coronavirus - al via a Milano la distribuzione di 300mila mascherine nelle case popolari : le immagini del porta a porta

Il bollettino del 15 aprile spiegato : ormai il Coronavirus corre solo a Milano e Torino (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - pfmajorino : Coronavirus, Majorino attacca Fontana e Gallera: 'Commissariamento della Regione subito, sulla sani… - Corriere : ?? La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell’ambito dell’inchi… - Francireggia : RT @Mysterytrains: Finalmente un dato tangibile che dimostra quante fake girano a proposito degli abitanti di Milano. - modifabio : Coronavirus, 'No Time For Love Like Now': Michael Stipe canta il nuovo brano sulle immagini di Mila… -