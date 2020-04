Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : a Milano 12.500 mascherine saranno consegnate a casa

Coronavirus : Sala - ‘dati insufficienti su Milano - morti sono 15% contagiati’

Coronavirus : Sala - ‘dati insufficienti su Milano - morti sono 15% contagiati’ (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

VittorioSgarbi : #coronavirus #milano Che senso ha essere la 'locomotiva economica del Paese' se poi c'è gente costretta a vivere co… - repubblica : Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco la mappa della crescita percentuale per provincia di questa settimana. Invece, le province co… - MaurizioFuochi : RT @nicolacorsello: Milano, conferenza di #Conte. Assembramento o sbaglio? #congiunti #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, il premier Conte in visita a Lodi e Cremona -