Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky Latitante positivo al coronavirus fugge da Milano : riconosciuto su un treno a Napoli

Coronavirus : sedili vietati e bollini - in metro a Milano la nuova segnaletica

Coronavirus in Lombardia - tornano a crescere i contagi. Milano preoccupa (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

repubblica : Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco la mappa della crescita percentuale per provincia di questa settimana. Invece, le province co… - Corriere : Ecco i cerchi rossi che segneranno le distanze nel metrò a Milano - SimoneBorgioli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, ecco la mappa della crescita percentuale per provincia di questa settimana. Invece, le province con la cres… - irsuti : @chiaralaudy @francescomila18 Perché non si trasferisce a Milano? Tranquilla non prenderà il coronavirus -