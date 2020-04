Coronavirus | a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi FOTO

fattoquotidiano : Coronavirus, mascherine senza certificazioni sequestrate a Milano in 12 farmacie. Lodi, denunciato venditore per ri… - fattoquotidiano : Continuano le speculazioni sui dispositivi di protezione individuale che sono necessari per arginare l’epidemia e s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in #Lombardia in aumento dei contagi a #Milano #ANSA - Franca32833698 : RT @Agenzia_Ansa: Milano lancia il piano per la ripartenza: auto a 30 km/h e più spazi per i tavolini dei bar #ANSA - romi_andrio : RT @Open_gol: L’Ospedale in Fiera è stato o no un progetto inutile? I sanitari a lavoro sono troppi o troppo pochi rispetto ai pazienti ric… -

Coronavirus Milano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Milano