Coronavirus, a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con un brindisi a distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole Leggi su tg24.sky Coronavirus : contagi in crescita a Milano +246 e provincia +408 (2)

Coronavirus : contagi in crescita a Milano +246 e provincia +408 (2)

Coronavirus in Lombardia - morti in aumento : 203. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Ma a Milano contagi ancora alti (Di domenica 12 aprile 2020) I residenti della zona intorno ai Navigli sono rimasti in casa, ma hanno a loro modo celebrato la festa con una distanza tra vicini. Non potendo uscire per una gita fuori porta, molti si sono adattati a pranzare all'esterno dei terrazzini per prendere il sole

caritas_milano : Emergenza #CoronaVirus: 16500 famiglie raggiunte dagli aiuti alimentari di Caritas Ambrosiana Fra non molto le dis… - repubblica : Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' - caritas_milano : Emergenza #COVID19 ?????? Caritas Ambrosiana aiuti a tutto campo per non lasciare indietro nessuno e aprire strade di… - ilbarone1967 : RT @ArturoP66023286: #fuoridalcoro Milano, rom occupano appartamento di un anziano ricoverato per coronavirus e nessuno interviene. Poi mul… - marialetiziama9 : RT @ArturoP66023286: #fuoridalcoro Milano, rom occupano appartamento di un anziano ricoverato per coronavirus e nessuno interviene. Poi mul… -