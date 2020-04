Coronavirus | a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi FOTO

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'ospedale #Niguarda di Milano chiude una terapia intensiva per il calo negli ultimi giorni di nuovi… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Bergamo posta la foto della chiesa del cimitero: 'Finalmente non ci sono più bare' - Adnkronos : #Coronavirus, contagi in crescita a #Milano e #Brescia - codeghino10 : RT @SkyTG24: Coronavirus, infermieri Trivulzio: 'Minacciati se usavamo mascherine' - SandriAl18 : RT @Kotiomkin: Precisazione del #SanRaffaele sulla notizia dei 120 euro richiesti per un #tampone: 'Con fattura sono 150'. [@Lazzaro1969]… -

