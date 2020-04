Coronavirus | a Milano il concerto di Bocelli in mondovisione

(Di domenica 12 aprile 2020), 12 apr. (Adnkronos) – E’ tutto pronto aper Music for Hope, ilinregalato da Andrea, che alle 19 canterà, da solo, tra le navate del Duomo, in omaggio alla città ferita dal. Nel silenzio soleggiato di questa domenica di Pasqua, la voce del tenore sarà trasmessa in diretta streaming sulla sua, accompagnata dal maestro Emanuele Vianelli, primo organista della chiesa. Il programma, come ha spiegato lo stessonei giorni scorsi, prevede tra i brani il ‘Panis angelicus’ di César Franck, l’ ‘Ave Maria’ di Charles Gounod, il ‘Sancta Maria’ di Mascagni, il ‘Domine Deus’ di Rossini e ‘Amazing grace’. L’iniziativa di, invitato dal Comune e dalla Curia di, ha avuto un’eco straordinaria sui media ...

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - repubblica : ?? Coronavirus, il direttore generale del Trivulzio Calicchio indagato per epidemia colposa e omicidio colposo - stregastregonza : La disperata telefonata: «Sono rimasto l’unico medico tra gli anziani che muoiono» - dellaz1975 : RT @RadioSavana: Passante ferroviario a #Milano (Trenord). #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano

Ne parlano anche altri giornali Sono 56.048 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 1.246 unità rispetto a ieri. Nell'intera provincia, secondo i dati diffusi da ...Mariano Comense (Como), 12 aprile 2020 - Si lavorerà fino alla fine della prossima settimana per la messa in sicurezza della Milano-Seveso-Asso, trasformata in un cantiere approfittando dell’emergenza ...