Coronavirus, a Gallipoli escono di casa senza motivo: sanzionati per 2.500 euro (Di domenica 12 aprile 2020) E’ costata cara l’uscita di casa senza giustificato motivo ad alcuni cittadini di Racale che, per una serie di violazioni alle norme anti-contagio ed al Codice della Strada, sono stati sanzionati per un importo complessivo di circa 2.500, 00. Ieri pomeriggio tre persone, a bordo di due autovetture, si sono imbattute nei controlli straordinari disposti dal Questore della Provincia di Lecce Andrea Valentino nei giorni di festività pasquali sul territorio Gallipolino e sulle proprie località marine per contenere il rischio del contagio da Corona virus. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli nel pomeriggio di ieri, vigilia di Pasqua, hanno fermato due autovetture sulla S.S. 215 in direzione di Punta Pizzo.Da un controllo effettuato è subito emerso che i tre uomini non avevano alcuna motivazione valida per spostarsi dalle proprie ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - confermato primo caso a Gallipoli : il post del sindaco

