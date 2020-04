Coronavirus, 110 mila morti per oltre 1,8 milioni casi nel mondo (Di domenica 12 aprile 2020) (Teleborsa) – Sono finora oltre 1,8 milioni i casi di Coronavirus nel mondo mentre il numero dei decessi ha superato quota 110 mila. E’ quanto riporta la Johns Hopkins University di Baltimore, nello Stato americano del Maryland, nell’ultimo aggiornamento sull’andamento della pandemia da Covid-19 a livello globale. La maggior parte delle vittime (75 mila) riguardano l’Europa con Italia, Spagna e Regno Unito che registrano il numero maggiore di decessi. Negli Usa, invece, il numero dei morti si attesta a oltre 20 mila e 600. Leggi su quifinanza Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime - in Lombardia +110 nelle ultime 24 ore. Viminale : più di 12.500 sanzioni nel weekend di Pasqua

Coronavirus in Lombardia : 110 nuovi morti - 343 guariti. Aumentano i casi a Milano ma migliora la situazione a Bergamo

Bollettino coronavirus Lombardia/ Video conferenza stampa - Gallera : +110 morti (Di domenica 12 aprile 2020) (Teleborsa) – Sono finora1,8dinelmentre il numero dei decessi ha superato quota 110. E’ quanto riporta la Johns Hopkins University di Baltimore, nello Stato americano del Maryland, nell’ultimo aggiornamento sull’andamento della pandemia da Covid-19 a livello globale. La maggior parte delle vittime (75) riguardano l’Europa con Italia, Spagna e Regno Unito che registrano il numero maggiore di decessi. Negli Usa, invece, il numero deisi attesta a20e 600.

repubblica : Coronavirus, 110 morti in Lombardia: meno della metà rispetto a ieri. Aumentano i guariti - RaiNews : #Coronavirus, #Gallera: 'In #Lombardia calano casi positivi, decessi e ricoveri'. I morti nelle 24 ore sono stati 1… - Corriere : In Lombardia 59.052 positivi e 10.621 decessi (110 in più). Preoccupa ancora Milano - CaptLui : RT @RaiNews: #Coronavirus, #Gallera: 'In #Lombardia calano casi positivi, decessi e ricoveri'. I morti nelle 24 ore sono stati 110. Giù anc… - Alyas15925294 : RT @rep_milano: Coronavirus, 110 morti in Lombardia: meno della metà rispetto a ieri. Aumentano i guariti [aggiornamento delle 18:53] https… -