Conclusioni Eurogruppo 9 aprile 2020 | cosa hanno deciso i paesi riuniti

(Di domenica 12 aprile 2020)Dopo il primo incontro-fiume di mercoledì scorso, conclusosi con un nulla di fatto, i ministri delle Finanze dell’Unione europea sono tornati a riunirsi lo scorso giovedì. Questa volta sono bastate poche ore per addivenire a un sofferto accordo che ha visto premiare la posizione dell’Olanda e della Germania sul no agli eurobond e un sì al ricorso al Meccanismo Europeo di Stabilità, con condizionalità sospese solo per quanto riguarda le spese sanitarie. Segui Termometro Politico su Google News Mentre il ministro delle Finanze italian, Roberto Gualtieri e il commissario europeo Paolo Gentiloni cantano vittoria, le opposizioni si sono scatenate parlando di una “Caporetto” e alludendo al tradimento degli interessi dell’Italia. A placare le polemiche ...