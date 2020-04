Com’era, dunque, la storia delle code di auto sulla Pontina (Di domenica 12 aprile 2020) Ben 25mila controlli nella giornata di ieri, soltanto 100 infrazioni sanzionate dalle forze dell’ordine. È questo l’effetto dei controlli del sabato di Pasqua a ridosso di Roma. La capitale, nella serata di ieri, era finita nel mirino a causa delle presunte code sulla Pontina che si erano create nel pomeriggio dell’11 aprile. Alcuni, tra questi anche alcuni operatori sanitari che hanno girato dei video, avevano sollevato il dubbio che si potesse trattare di vacanzieri pasquali in fuga dalla città, in barba al dpcm del presidente del Consiglio che attualmente ha fissato i divieti fino al 14 aprile (divieti che saranno estesi fino al 3 maggio quando entrerà in vigore l’ultimo dpcm aggiornato). LEGGI ANCHE > La sfida impossibile del trasporto pubblico: si potrà viaggiare solo seduti e a distanza code sulla Pontina, le cause Invece, le ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 12 aprile 2020) Ben 25mila controlli nella giornata di ieri, soltanto 100 infrazioni sanzionate dalle forze dell’ordine. È questo l’effetto dei controlli del sabato di Pasqua a ridosso di Roma. La capitale, nella serata di ieri, era finita nel mirino a causapresunteche si erano create nel pomeriggio dell’11 aprile. Alcuni, tra questi anche alcuni operatori sanitari che hanno girato dei video, avevano sollevato il dubbio che si potesse trattare di vacanzieri pasquali in fuga dalla città, in barba al dpcm del presidente del Consiglio che attualmente ha fissato i divieti fino al 14 aprile (divieti che saranno estesi fino al 3 maggio quando entrerà in vigore l’ultimo dpcm aggiornato). LEGGI ANCHE > La sfida impossibile del trasporto pubblico: si potrà viaggiare solo seduti e a distanza, le cause Invece, le ...

