Classifica morti coronavirus nel mondo | Italia seconda dietro agli USA con oltre 19000

(Di domenica 12 aprile 2020) L'è diventata il primo Paese alper numero dia causa del. Il nostro Paese ha così superato la Cina, Nazione dove è nata questa pandemia. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior nimero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(12 aprile): 1. USA 21.4352.19.899 3. Spagna 16.972 4. Francia 13.832 5. Gran Bretagna 10.612 6. Iran 4.474 7. Belgio 3.600 8. Cina 3.339 9. Germania 2.907 10. Paesi Bassi 2.737