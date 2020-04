Internazionale : Cinema chiusi, pubblicità in calo, eventi annullati. Le grandi aziende del settore sono piene di debiti. - Agenzia_Ansa : Sharon Stone, grazie angeli della CRI per lotta a #Coronavirus IL VIDEO #ANSA - mamelettrico : RT @ematr_86: Jacopo Mastrangelo interpreta Nuovo Cinema Paradiso Suite, Ennio ed Andrea Morricone accompagnano Giuseppe Tornatore alla con… - filrougemedia : «Se “guerra” è termine che viene spesso usato a sproposito in questi giorni, quella che potrebbe scatenarsi tra i g… - GG_DiEffe : RT @Internazionale: Cinema chiusi, pubblicità in calo, eventi annullati. Le grandi aziende del settore sono piene di debiti. -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Coronavirus Coronavirus, le previsioni dell'architetto Boeri. "Lavoro, cinema, teatri e stadi: ecco come cambierà l'uso di questi spazi" Il Tirreno Cinema e Coronavirus | Drive-in in Texas e in Italia?

Non ci è dato ancora sapere quale sarà la sorte del cinema sul finire di questa dilagante pandemia. In Texas si è aperta una strada che ne permette la fruizione: la formula drive-in. Una soluzione ...

Coronavirus. Ristoranti, barbieri e vestiti: ecco chi riaprirà a maggio. Riparte anche Serie A, ma a porte chiuse

Anche se non è stato ancora deciso cosa si farà con le materne e le elementari. Dicembre sarà finalmente il momento in cui - sempre se il virus avrà mollato la presa - verranno riaperti cinema e ...

Non ci è dato ancora sapere quale sarà la sorte del cinema sul finire di questa dilagante pandemia. In Texas si è aperta una strada che ne permette la fruizione: la formula drive-in. Una soluzione ...Anche se non è stato ancora deciso cosa si farà con le materne e le elementari. Dicembre sarà finalmente il momento in cui - sempre se il virus avrà mollato la presa - verranno riaperti cinema e ...