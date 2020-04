Ciclismo | I Mondiali dell’Italia | 1931 | l’assolo d’oro di Learco Guerra

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Nel, in quel di Copenaghen, si svolse un’edizione decisamente particolare dei Campionati del Mondo disu strada. La prova che assegnava la maglia con l’effigie dell’arcobaleno, infatti, non era una gara in linea, ma bensì una corsa a cronometro. In quell’epoca lontana, ovviamente, il Mondiale specifico delle corse contro il tempo ancora non esisteva. Verrà introdotto solo nel 1994. Con questa formula, a ogni modo, si erano svolte le prime due edizioni della rassegna iridata riservata ai dilettanti, nel 1921 e nel 1922, ma in seguito non era più stata riproposta. A beneficiare di questo format sarà il mantovano, un corridore che, non a caso, era soprannominato la Locomotiva Umana. Già secondo l’anno prima a Liegi, ove il connazionale Alfredo Binda lo aveva superato in volata negli ultimi metri, ...