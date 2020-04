Chiara Ferragni, avete mai visto la sua meravigliosa casa? Citylife a Milano (Di domenica 12 aprile 2020) Chiara Ferragni ha una casa davvero meravigliosa dove vive col suo adorato Fedez e con suo figlio Leo, ma l’avete mai vista? Eccola Chiara Ferragni, Fonte foto: Instagram (screenshot)Sempre al centro dell’attenzione dei suoi milioni di follower, Chiara Ferragni è tra le influencer e le imprenditrici più amate e seguite su Instagram, ma avete mai visto la sua casa di Milano? Eccola!. Forse i suoi milioni di fan non sanno che dopo l’arrivo di suo figlio Leoncino, Chiara e Fedez hanno deciso di trasferirsi in una delle residenze di Hadid della Citylife a Milano. La coppia vive in un enorme attico con una splendida vista, la decisione di trasferirsi è stata probabilmente dettata dall’esigenza di avere più spazio per i tanti oggetti della famiglia. Vista attico, Fonte foto: Youtube (screenshot – Stories)La ... Leggi su chenews Fedez - Chiara Ferragni - Carlo Cracco e Giorgio Armani : i ricchi con il cuore grande

Ferragnez - siparietto ‘hot’ in diretta. La risposta di Fedez gela Chiara Ferragni

Fedez - ubriaco su Instagram - parla dei rapporti intimi con Chiara Ferragni (VIDEO) (Di domenica 12 aprile 2020)ha unadavverodove vive col suo adorato Fedez e con suo figlio Leo, ma l’mai vista? Eccola, Fonte foto: Instagram (screenshot)Sempre al centro dell’attenzione dei suoi milioni di follower,è tra le influencer e le imprenditrici più amate e seguite su Instagram, mamaila suadi? Eccola!. Forse i suoi milioni di fan non sanno che dopo l’arrivo di suo figlio Leoncino,e Fedez hanno deciso di trasferirsi in una delle residenze di Hadid della. La coppia vive in un enorme attico con una splendida vista, la decisione di trasferirsi è stata probabilmente dettata dall’esigenza di avere più spazio per i tanti oggetti della famiglia. Vista attico, Fonte foto: Youtube (screenshot – Stories)La ...

blackiisthesoul : RT @artvsticstyles: chiara ferragni che posta questo video di leo con questa canzone di lana del rey in sottofondo, no non sto piangendo so… - datemidelwhisky : RT @artvsticstyles: chiara ferragni che posta questo video di leo con questa canzone di lana del rey in sottofondo, no non sto piangendo so… - pacifylonliness : RT @artvsticstyles: chiara ferragni che posta questo video di leo con questa canzone di lana del rey in sottofondo, no non sto piangendo so… - artvsticstyles : chiara ferragni che posta questo video di leo con questa canzone di lana del rey in sottofondo, no non sto piangend… - ellyhogws : mi sembra chiara ferragni rido troppo -