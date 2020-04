Che tempo che fa, Fabio Fazio spiega: “Serata delicata per la diretta” (Di domenica 12 aprile 2020) Fabio Fazio a Che tempo che farà: “Serata delicata per andare in onda quella di oggi” Anche oggi, 12 aprile 2020, giorno di Pasqua, come ogni domenica, Fabio Fazio con Che tempo che fa è andato in onda sia nel preserale (con l’anteprima dal titolo Che tempo che farà), sia con l’appuntamento vero e proprio, trasmesso in prima serata. E proprio aprendo l’anteprima di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha spiegato in diretta: Quella di oggi è una serata delicata, perchè in queste occasioni le feste sottolineano ancora di più l’incongruenza tra i nostri desideri e la realtà, ma ne parleremo diffusamente nel corso della serata. “Intanto vi auguro di cuore una buona Pasqua” ha sottolineato subito dopo. Fabio Fazio nell’anteprima di Che tempo che fa: “Un pensiero a chi ha avuto una ... Leggi su lanostratv Esther Duflo - Nobel per l'Economia/ L'approccio sperimentale nella lotta alla povertà (Che tempo che fa)

TIZIANO FERRO/ A Pasqua esibizione live a "Che tempo che fa"

