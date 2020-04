Cellino: “Campionato? Non schiero il Brescia. Non ho paura della B perché non fallisco” (Di domenica 12 aprile 2020) Il 4 maggio è la data fissata in calendario per la possibile ripresa degli allenamenti, entro il 31 oppure la prima settimana di giugno il nuovo fischio d'inizio del campionato. È questa la tempistica per la ripresa della Serie A ma il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ribadisce la propria posizione molto critica e attacca ancora Claudio Lotito: "Raglio d'asino non giunge in Paradiso. Ascolto solo chi è degno di essere ascoltato". Leggi su fanpage Cellino : “Campionato finito. Prima la vita. Lotito vuole lo Scudetto? Se lo prenda!”

SPress24 : Cellino, riprendere il Campionato? : “Lotito? Ascolto solo chi è degno. Raglio d’asino non giunge in Paradiso… - pjtosforo2 : RT @26_maggio13: #Lotito passa da pecora nera..invece il resto dei presidenti della Serie A vogliono chiudere definitivamente il campionato… - AndreaRispoli9 : @FulvioPaglia @willy_signori Lui e Lotito recitano la parte dei cattivi. Cellino, Ferrero, Preziosi, Cairo, Marino… - Acciaioeseta3 : RT @Spikol88: @IpaMatt @Teo__Visma Eh, secondo voi perché Cellino e Ferrero sono favorevoli a chiudere questo campionato? Ognuno tira acqua… - jerrylor : Cellino e Ferrero non vogliono riprendere il campionato. Chissá perché!?? -

