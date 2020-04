C’è l’elicottero della Polizia, la musica è finita e gli amici se ne vanno allo Sperone (VIDEO) (Di domenica 12 aprile 2020) Arrivano Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza allo Sperone si Palermo dopo che il video della grigliata di Pasque organizzata sui tetti di alcuni palazzi è diventato virale. Così la carne è andata di traverso ai tanti palermitano che sono saliti sui tetti per eludere i controlli anti Coronavirus. Qualcuno ha qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine che sono subito arrivate e hanno bloccato il party di Pasqua sui tetti dello Sperone. Per persuadere gli allegri commensali è dovuto anche intervenire un elicottero della Polizia e le pattuglie di Polizia, carabinieri e finanza. La musica è finita e gli amici se ne vanno quindi allo Sperone, alla periferia nord orientale della capoluogo siciliano. Mamme, papà e bambini, una trentina hanno dovuto fare ritorno a casa. Le immagini della grigliata sui tetti, accompagnate dalla colonna ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - fuga dal Nord nelle seconde case all’Elba. “Non c’è un ospedale - i casi gravi via solo con l’elicottero : rischiamo l’emergenza”

