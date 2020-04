Campania | sesto giorno di calo ricoveri in rianimazione

(Di domenica 12 aprile 2020) 12 aprile – Inquasi si dimezza, oggi, l’incremento dei decessi rispetto a ieri: nella domenica di Pasqua l’Unità di Crisi della Regione registra un più 4 (per un totale di 242); Sabato Santo furono 7. Sale anche l’incremento giornaliero dei guariti (+28), per un totale che passa da 277 a 305. L’incremento giornaliero dei nuovi positivi è di 87. Nuova diminuzione neidei malati Covid-19 nelle terapie intensive: oggi sono 82, sabato erano 85.I tamponi effettuati sono stati 35.448 per un totale di 3.604 positivi (incremento giornaliero di 87). Su base provinciale, Napoli aumenta sensibilmente l’incremento quotidiano dei nuovi positivi (+62), Caserta di 7; Benevento di 4; Salerno di 3, Avellino di 1.diinLa Denuncia.

