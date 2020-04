Campania, i negozi di abbigliamento per bambini riapriranno solo due giorni a settimana (Di domenica 12 aprile 2020) In Campania i negozi di abbigliamento per bambini riapriranno solo due giorni a settimana e di mattina: il martedì e il venerdì, dalle 8 alle 14. Questa la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con un'ordinanza firmata oggi pomeriggio. Le misure per la Campania, quindi, saranno più restrittive rispetto a quelle nazionali. Leggi su fanpage De Luca controcorrente : in Campania librerie chiuse e negozi per bambini aperti solo due mattine

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l'ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali…

NEGOZI E SUPERMERCATI CHIUSI A PASQUA E PASQUETTA #CORONAVIRUS, ordinanza n. 30: chiuse tutte le attività commerci…

Coronavirus, De Luca chiude in Campania librerie e cartolibrerie: negozi per bambini aperti solo martedì e venerdì…

Quanto ai negozi che vendono abbigliamento per bambini e neonati, anche questi riaperti dall’ultimo decreto Conte, il governatore stabilisce che in Campania potranno operare solo due mattine a ...

